LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: inizia la battaglia sulle Alpi (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 13.22 Tra i primi a muoversi l’americano Neilson Powless (EF). 13.20 inizia LA TAPPA! 13.16 Nel tratto di trasferimento cambio bici per Nairo Quintana: il colombiano ieri è stato strepitoso secondo. 13.13 In bianco invece Tadej Pogacar che proverà a riscattarsi. 13.10 In Maglia Gialla un sorridente Jonas Vingegaard, autore del capolavoro ieri e pronto ad un altro colpaccio oggi. 13.08 I corridori hanno appena iniziato il trasferimento. 13.05 La tappa scatterà alle 13.20, preceduta ovviamente da un tratto di trasferimento. 13.03 Una delle frazioni più interessanti di tutta la corsa: Galibier, Croix de Fer e Alpe d’Huez, tre salite storiche sulle Alpi. 13.00 In programma oggi la ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE13.22 Tra i primi a muoversi l’americano Neilson Powless (EF). 13.20LA TAPPA! 13.16 Nel tratto di trasferimento cambio bici per Nairo Quintana: il colombiano ieri è stato strepitoso secondo. 13.13 In bianco invece Tadej Pogacar che proverà a riscattarsi. 13.10 In Maglia Gialla un sorridente Jonas Vingegaard, autore del capolavoro ieri e pronto ad un altro colpaccio oggi. 13.08 I corridori hanno appenato il trasferimento. 13.05 La tappa scatterà alle 13.20, preceduta ovviamente da un tratto di trasferimento. 13.03 Una delle frazioni più interessanti di tutta la corsa: Galibier, Croix de Fer e Alpe d’Huez, tre salite storiche. 13.00 In programma oggi la ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ?? VIA! Parte l'12ª tappa del Tour de France! ????????? Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT ed… - Zalight_Srl : I nostri Clone protagonisti dell'estate 2022. Eccovi un originale allestimento di Daniel Saraceno in collaborazione… - tramillesogni : RT @unoduecento_: 10 eventi live? tra un po’ si ripartirà con un tour tutto tuo e sarà bellissimo @StrangisLuigi ?? #luigistrangis https://t… - Annalis75327421 : RT @Occe64: Non per dire, ma il #MengoniLive2022 è primo tra gli eventi più richiesti ed acquistati sul sito di @TicketOneIT .Nonostante tu… - annamaria_ff : RT @FojaOfficial: ???MIRACOLI E RIVOLUZIONI TOUR 2022 ??24 Luglio Legambiente Fest Monte Sant'Angelo (FG) ???? -