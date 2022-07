LIVE – Italia-Islanda 1-1, Europei femminili 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 14 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Islanda, match valido per la seconda giornata degli Europei femminili 2022. Le Azzurre sono pronte a tornare in campo per rialzare la testa dopo il pesante 5-1 subito all’esordio contro la Francia. Le islandesi sono invece reduci dal pareggio per 1-1 contro il Belgio. Appuntamento alle ore 18. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Islanda 1-1 (2? Vilhjalmsdottir, 61? Bergamaschi) 61? – Pareggio dell’Italia!!!! Super discesa sulla fascia sinistra di Bonansea che mette in mezzo trovando proprio Bergamaschi. 1-1. L’Italia è viva. 60? – Ultima mezz’ora. Attaccano a testa bassa le azzurre, ma per ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Latestuale di, match valido per la seconda giornata degli. Le Azzurre sono pronte a tornare in campo per rialzare la testa dopo il pesante 5-1 subito all’esordio contro la Francia. Le islandesi sono invece reduci dal pareggio per 1-1 contro il Belgio. Appuntamento alle ore 18. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA1-1 (2? Vilhjalmsdottir, 61? Bergamaschi) 61? – Pareggio dell’!!!! Super discesa sulla fascia sinistra di Bonansea che mette in mezzo trovando proprio Bergamaschi. 1-1. L’è viva. 60? – Ultima mezz’ora. Attaccano a testa bassa le azzurre, ma per ...

