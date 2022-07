LIVE Italia-Islanda 1-1 calcio femminile, Europei in DIRETTA: finisce in pareggio, si complica la qualificazione per le azzurre (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93? finisce Italia-Islanda 1-1 calcio femminile. 92? Manca l’ultimo minuto di partita. 90? Tre minuti di recupero. 88? Escono Vilhjalmsdottir e Gisladottir, entrano Magnusdottir e Gisladottir nell’Islanda. 86? Italia che prova il tutto per tutto. 84? Fuori Giacinti, dentro Sabatino per l’Italia. 82? Esce Gunnarsdottir entra Gudmundsdottir nell’Islanda. 80? Esterno di Bonansea, pallone fuori. 78? Simonetti al volo va vicina alla rete. 76? PALO di Bonansea, Simonetti serve Bonansea che con il destro trova il palo. 74? Di Guglielmo spedisce fuori con il piatto. 72? Islanda che prova ad abbassare i ritmi. 70? Destro di Bonansea che viene ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93?1-1. 92? Manca l’ultimo minuto di partita. 90? Tre minuti di recupero. 88? Escono Vilhjalmsdottir e Gisladottir, entrano Magnusdottir e Gisladottir nell’. 86?che prova il tutto per tutto. 84? Fuori Giacinti, dentro Sabatino per l’. 82? Esce Gunnarsdottir entra Gudmundsdottir nell’. 80? Esterno di Bonansea, pallone fuori. 78? Simonetti al volo va vicina alla rete. 76? PALO di Bonansea, Simonetti serve Bonansea che con il destro trova il palo. 74? Di Guglielmo spedisce fuori con il piatto. 72?che prova ad abbassare i ritmi. 70? Destro di Bonansea che viene ...

