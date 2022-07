LIVE – Italia-Islanda 0-1, Europei femminili 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 14 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Islanda, match valido per la seconda giornata degli Europei femminili 2022. Le Azzurre sono pronte a tornare in campo per rialzare la testa dopo il pesante 5-1 subito all’esordio contro la Francia. Le islandesi sono invece reduci dal pareggio per 1-1 contro il Belgio. Appuntamento alle ore 18. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Islanda 0-1 (2? Vilhjalmsdottir) 32? – Passata la mezz’ora ed è solo Italia. Il risultato però non cambia, azzurre sempre sotto 0-1. 27? – Occasionissima per Piemonte. Che dai 20 metri sbaglia la conclusione. Nell’azione successiva prova il tiro Giacinti, ma c’è la comoda ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Latestuale di, match valido per la seconda giornata degli. Le Azzurre sono pronte a tornare in campo per rialzare la testa dopo il pesante 5-1 subito all’esordio contro la Francia. Le islandesi sono invece reduci dal pareggio per 1-1 contro il Belgio. Appuntamento alle ore 18. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA0-1 (2? Vilhjalmsdottir) 32? – Passata la mezz’ora ed è solo. Il risultato però non cambia, azzurre sempre sotto 0-1. 27? – Occasionissima per Piemonte. Che dai 20 metri sbaglia la conclusione. Nell’azione successiva prova il tiro Giacinti, ma c’è la comoda ...

