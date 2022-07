LIVE Italia-Islanda 0-1 calcio femminile, Europei in DIRETTA: tentativo di Caruso (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Gunnarsdottir con il destro non trova la porta. 21? Ritmi che sono gestiti dalle fiammate delle due nazionali. 19? Piatto di Caruso, pallone parato. 17? Pressing ancora dell’Italia ma non riesce a trovare lo spazio in profondità. 15? Italia che prova a pressare ma l’Islanda approfitta degli spazi. 13? Piemonte tenta il tiro, ma il pallone è oltre i pali. 11? Italia che prova con i lanci lunghi di entrare dentro l’area di rigore islandese. 9? Tiro di Bergamaschi al volo, pallone fuori. 7? Ancora Islanda in attacco, ma la numero sette non trova la porta. 5? Inizio non felice per le azzurre. 3? Gol dell’Islanda, Vilhjalmsdottir approfitta di una mischia a seguito di una punizione, ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Gunnarsdottir con il destro non trova la porta. 21? Ritmi che sono gestiti dalle fiammate delle due nazionali. 19? Piatto di, pallone parato. 17? Pressing ancora dell’ma non riesce a trovare lo spazio in profondità. 15?che prova a pressare ma l’approfitta degli spazi. 13? Piemonte tenta il tiro, ma il pallone è oltre i pali. 11?che prova con i lanci lunghi di entrare dentro l’area di rigore islandese. 9? Tiro di Bergamaschi al volo, pallone fuori. 7? Ancorain attacco, ma la numero sette non trova la porta. 5? Inizio non felice per le azzurre. 3? Gol dell’, Vilhjalmsdottir approfitta di una mischia a seguito di una punizione, ...

