LIVE Italia-Islanda 0-1 calcio femminile, Europei in DIRETTA: finisce il primo tempo (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Italia in svantaggio, ma per recuperare ci sono tutte le possibilità. Si deve cominciare a giocare palla a terra, infatti la fisicità delle islandesi è enormemente visibile sul campo ma tecnicamente le azzurre possono dire la loro concretamente. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, Italia-Islanda 0-1. 43? Cross di Gama che viene facilmente anticipato dal portiere avversario. 41? Italia comincia a giocare con i cambi di gioco. 39? Gama spazza una potenziale azione pericolosa. 37? Lancio sbagliato di Rosucci in profondità. 35? Continua la pressione delle azzurre. 33? Italia ora stabilmente davanti, ma serve il varco giusto per ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.49in svantaggio, ma per recuperare ci sono tutte le possibilità. Si deve cominciare a giocare palla a terra, infatti la fisicità delle islandesi è enormemente visibile sul campo ma tecnicamente le azzurre possono dire la loro concretamente. A tra poco per il secondo! 45?il0-1. 43? Cross di Gama che viene facilmente anticipato dal portiere avversario. 41?comincia a giocare con i cambi di gioco. 39? Gama spazza una potenziale azione pericolosa. 37? Lancio sbagliato di Rosucci in profondità. 35? Continua la pressione delle azzurre. 33?ora stabilmente davanti, ma serve il varco giusto per ...

