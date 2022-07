LIVE Italia-Cina 2-1 volley femminile, Nations Cup in DIRETTA: grande equilibrio nel quarto set, 11-12 (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-15 Primo tempo Yuan 13-14 Pallonetto spinto di Egonu in zona 5 da zona 2 12-14 Mano out Li da zona 4 12-13 Vincente Egonu sulle mani del muro da zona 2 11-13 Primo tempo Yuan 11-12 Errore al servizio Italia 11-11 Mano out Danesi in primo tempo 10-11 Vincente Li in parallela da zona 4 10-10 Mano out di Egonu da zona 2 9-10 La diagonale di Pietrini da zona 4 8-10 Mano out Wang YL da zona 4 8-9 Mano out Pietrini da zona 4 7-9 La fast di Wang YY 7-8 Mano out Bosetti da zona 4 6-8 Vincente Wang YL da zona 4 6-7 Sulle mani del muro Bosetti da zona 4 5-7 Il tocco vincente di Li sulle mani del muro da zona 4 5-6 La diagonale stretta di Egonu che chiude una azione molto lunga 4-6 La parallela di Egonu da zona 2 3-6 Invasione Italia 3-5 La diagonale di Egonu da zona 2 2-5 Li vincente ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-15 Primo tempo Yuan 13-14 Pallonetto spinto di Egonu in zona 5 da zona 2 12-14 Mano out Li da zona 4 12-13 Vincente Egonu sulle mani del muro da zona 2 11-13 Primo tempo Yuan 11-12 Errore al servizio11-11 Mano out Danesi in primo tempo 10-11 Vincente Li in parallela da zona 4 10-10 Mano out di Egonu da zona 2 9-10 La diagonale di Pietrini da zona 4 8-10 Mano out Wang YL da zona 4 8-9 Mano out Pietrini da zona 4 7-9 La fast di Wang YY 7-8 Mano out Bosetti da zona 4 6-8 Vincente Wang YL da zona 4 6-7 Sulle mani del muro Bosetti da zona 4 5-7 Il tocco vincente di Li sulle mani del muro da zona 4 5-6 La diagonale stretta di Egonu che chiude una azione molto lunga 4-6 La parallela di Egonu da zona 2 3-6 Invasione3-5 La diagonale di Egonu da zona 2 2-5 Li vincente ...

