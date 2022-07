LIVE Italia-Cina 2-0 volley femminile, Nations Cup in DIRETTA: le azzurre dominano il secondo set, 25-19 (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 Lo chiude Sylla! Parallela da zona 4 e l’Italia è avanti 2-0 24-19 Vincente la parallela di Gong da zona 2 24-18 In rete il servizio azzurro 24-17 Out la palla spinta di Wang YL 23-17 Mano out Egonu in pipe 22-17 L’attacco vincente in parallela di YL Wang da zona 4 22-16 Primo tempo Chirichella 21-16 Vincente YL Wang da zona 4 21-15 SYLLAAAAAAAAAAA!!! Copertura incredibile sul muro della Cina e la palla cade nel campo avversario lasciando di stucco le cinesi 20-15 La free ball di Orro!!! 19-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 18-15 Out YL Wang da zona 4 17-15 Bosetti in diagonale da zona 4 16-15 Vincente sulle mani del muro di YL Wang da zona 4 16-14 Errore al servizio Italia 16-13 Bosetti vincente in parallela da zona 4 15-13 La fast di ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-19 Lo chiude Sylla! Parallela da zona 4 e l’è avanti 2-0 24-19 Vincente la parallela di Gong da zona 2 24-18 In rete il servizio azzurro 24-17 Out la palla spinta di Wang YL 23-17 Mano out Egonu in pipe 22-17 L’attacco vincente in parallela di YL Wang da zona 4 22-16 Primo tempo Chirichella 21-16 Vincente YL Wang da zona 4 21-15 SYLLAAAAAAAAAAA!!! Copertura incredibile sul muro dellae la palla cade nel campo avversario lasciando di stucco le cinesi 20-15 La free ball di Orro!!! 19-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 18-15 Out YL Wang da zona 4 17-15 Bosetti in diagonale da zona 4 16-15 Vincente sulle mani del muro di YL Wang da zona 4 16-14 Errore al servizio16-13 Bosetti vincente in parallela da zona 4 15-13 La fast di ...

