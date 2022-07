LIVE Italia-Cina 0-0 volley femminile | Nations Cup in DIRETTA | asiatiche in fuga nel primo set | 8-12

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-12tempo Wang YY 8-11 La pipe di Egonu 7-11 Out in parallela Egonu da seconda linea 7-10 Errore al servizio7-9 Egonu da seconda linea vincente 6-9 Vincente YL Wang da zona 4 6-8 Errore al servizio6-7 Bosetti vincente da zona 4 in diagonale 5-7 Mano out Li da zona 4 5-6 Bosetti vincente sulle mani del muro da zona 4 4-6tempo Danesi 3-6tempo Yuen 3-5 Potente Egonu da zona 2 2-5 Li vincente da zona 4 in diagonale 2-4 La diagonale di Egonu da seconda linea 1-4 Out Egonu da seconda linea 1-3 Vincente Li da zona 2 1-2 In rete la palla spinta di Sylla 1-1 Mano out Wang in fast 1-0 Mano out di Sylla da zona 4 13.59: Orro in palleggio, Egonu opposta, Sylla-Bosetti, Chirichella-Danesi, De Gennaro ...