Lilo & Stitch | Dean Fleischer-Camp sarà il regista del film live-action

Dean Fleischer-Camp è stato scelto come regista della versione live-action di Lilo & Stitch, il film animato arrivato nel 2002. La versione live-action di Lilo & Stitch ha trovato il suo regista: Dean Fleischer-Camp, reduce dal successo di Marcel The Shell With Shoes On. Il progetto riporterà uno dei classici dell'animazione sugli schermi proponendone una versione totalmente nuova. Il film Lilo & Stitch ha festeggiato il suo ventesimo anniversario, essendo arrivato nelle sale nel 2002.

radiovctive : Lasciate in pace Lilo & Stitch vi prego - AnchequiPrande : ieri una mi fa che sono un po' maranza perché ho gli orecchini luccicanti, cara Nicole, i maranza non piangono per Lilo e Stitch - mrvelthings : LIVE ACTION DE LILO STITCH XJSJSJJSJSJSJSJ - dumurin : Trovato il regista del live-action di Lilo e Stitch. - eeerieghost : NON TOCCATE LILO E STITCH -