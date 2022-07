Liberalizzazioni all’italiana Dopo i balneari ecco i tassisti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 luglio 2022) Non c’era bisogno delle ultime rivelazioni di stampa sugli interessi lobbistici in favore dell’operatore Uber per scaldare gli animi deiitaliani, da giorni in pressing sul Governo perché stralci l’articolo 10 del ddl concorrenza, che affronta il tema della liberalizzazione del settore. Ida giorni in pressing sul Governo perché stralci l’articolo 10 del ddl concorrenza Ma la pubblicazione degli Uber Files, dove in Italia viene citato l’ex premier Matteo Renzi, ha fatto cadere ogni remora, e adesso la categoria sfida apertamente la politica, anche con manifestazioni dai toni niente affatto sereni. Così ieri davanti a Palazzo Chigi ci sono stati altri momenti di tensione, con l’esplosione di petardi e lo schieramento di un folto cordone di sicurezza da parte delle forze dell’ordine. Agitazioni replicate a Milano, Napoli e Torino, ...