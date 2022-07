Li usiamo ogni giorno, ma nessuno sa chi li ha inventati, la scoperta è incredibile (Di giovedì 14 luglio 2022) Il coperchio, il girarrosto, il cavatappi, il macinapepe, il frullatore, il tovagliolo e la forchetta sono solo alcuni degli utensili che usiamo tutti i giorni in cucina e a tavola con la nostra amata famiglia. Ma nessuno sa che questi oggetti universali sono stati inventati da uno scienziato italiano, celebre per aver dipinto una delle L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 14 luglio 2022) Il coperchio, il girarrosto, il cavatappi, il macinapepe, il frullatore, il tovagliolo e la forchetta sono solo alcuni degli utensili chetutti i giorni in cucina e a tavola con la nostra amata famiglia. Masa che questi oggetti universali sono statida uno scienziato italiano, celebre per aver dipinto una delle L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

zazoomblog : Li usiamo ogni giorno ma nessuno sa chi li ha inventati la scoperta è incredibile - #usiamo #giorno #nessuno… - InesGiochi : RT @Iperborea_: Usiamo BASTARDA per esaltare qualcuno, diciamo LE SUE TONNELLATE come complimento estetico, ridiamo così ?? o così ??, odiamo… - grancetto : RT @lucatelese: Sai, è un fatto confermato da tre anni di storia: i virus Covid soffrono. Ed infatti non usiamo mascherine, stiamo all’ira… - lucatelese : Sai, è un fatto confermato da tre anni di storia: i virus Covid soffrono. Ed infatti non usiamo mascherine, stiamo… - MaggioreSimona : @LaSinistraVera 1 Quanta carne sulla brace! Provo a risponderti punto x punto: Ci sono moltissime categorie che la… -