L’ex fidanzata di Totti rompe il silenzio su Twitter: cosa dichiara dopo la separazione con Ilary Blasi (Di giovedì 14 luglio 2022) dopo la separazione shock dell’eterno capitano della Roma da Ilary Blasi, rispuntano i rumors sulL’ex fidanzata di Francesco Totti, Maria Mazza. Ma cosa avrà avuto mai da dire l’attrice ed ex Miss Eleganza su quel flirt che la fece catapultare su tutte le copertine prima della storia tra il calciatore e la letterina che ha fatto sognare tutti? LEGGI TUTTO :– Blasi – Totti, l’accordo di separazione: a Ilary va la villa e un assegno di mantenimento separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi: parla L’ex fidanzata Maria Mazza Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti ... Leggi su funweek (Di giovedì 14 luglio 2022)lashock dell’eterno capitano della Roma da, rispuntano i rumors suldi Francesco, Maria Mazza. Maavrà avuto mai da dire l’attrice ed ex Miss Eleganza su quel flirt che la fece catapultare su tutte le copertine prima della storia tra il calciatore e la letterina che ha fatto sognare tutti? LEGGI TUTTO :–, l’accordo di: ava la villa e un assegno di mantenimentotra Francescoed: parlaMaria Mazza Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti ...

