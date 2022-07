Letta “Se si sfilaccia la maggioranza | parola agli italiani”

(Di giovedì 14 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Non siamo disponibili a tirare avanti purchè sia. Se non ci saranno le condizioni, se altri partiti dellasi sfileranno, allora lapasseràe noi saremo pronti ad andare di frontecon le nostre ragioni e il nostro progetto per il futuro dell'Italia. Se quello che verrà detto lì”, in Parlamento, “è invece differente, questo vorrà dire che si andrà di frontee noi siamo pronti a prepararci per questa campagna elettorale”. Così Enrico, segretario del Pd, durante un punto stampa di fronte a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dopo le dichiarazioni del leader del M5S Giuseppe Conte sulla decisione di non votare la fiducia sul Dl Aiuti.“La ...

MILANO (ITALPRESS) - "Non siamo disponibili a tirare avanti purchè sia. Se non ci saranno le condizioni, se altri partiti della maggioranza si sfileranno, ...