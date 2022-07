Lecco in bellezza

Pubblicità

DavMilani : RT @CostaLombardy: C'è anche Carlo Verdone al Lecco Film Fest (7-10 luglio) organizzato da @entespettacolo di don @DavMilani, che su @Corri… - entespettacolo : RT @CostaLombardy: C'è anche Carlo Verdone al Lecco Film Fest (7-10 luglio) organizzato da @entespettacolo di don @DavMilani, che su @Corri… - CostaLombardy : C'è anche Carlo Verdone al Lecco Film Fest (7-10 luglio) organizzato da @entespettacolo di don @DavMilani, che su… -

Anche un'attrice all'esordio alFilm Fest: Rosa Palasciano protagonista del film "Giulia" di Ciro De Caro, proiettato in piazza Garibaldi. Come ogni anno, ilFilm Fest non dimentica la ...La sede è a, sul lago di Como, dove abbiamo individuato i primi Cicero e lanciato le prime ... la sapienza artigianale e le radici famigliari di chi ci lavora, ladei pezzi unici ...Si può davvero fare il giro d’Europa e del mondo leggendo le statistiche del Comune di Varenna sui matrimoni già celebrati e che verranno celebrati quest’anno. Se il numero totale delle celebrazioni è ...Il resoconto della giornata di venerdì. Tanti gli ospiti intervenuti per parlare di cinema e non solo, dai registi alle istituzioni ...