LECCO FILM FEST 2 - Appuntamento alla quarta edizione

I grandi maestri del cinema, lo sguardo femminile, l'impegno sociale, l'importanza della cultura per i media e la comunicazione: si è conclusa con successo la terza edizione delFest , organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustriae Sondrio, dal 7 al 10 luglio. Un'esperienza che ha messo al centro la comunità e resa possibile ...I grandi maestri del cinema, lo sguardo femminile, l'impegno sociale, l'importanza della cultura per i media e la comunicazione: si è conclusa con successo la terza edizione delFest, organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) e promosso da Confindustriae Sondrio. Un'esperienza che ha messo al centro la comunità e resa possibile grazie alla ...I grandi maestri del cinema, lo sguardo femminile, l'impegno sociale, l'importanza della cultura per i media e la comunicazione: si è conclusa con successo la terza edizione del Lecco Film Fest, organ ...Il regista romano racconta al Lecco Film Festival l'incontro con il capolavoro filmico di Carl Theodor Dreyer, esibendo una foto che l'artista danese ha ...