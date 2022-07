Lecce, Sky: “I pugliesi scatenati sul mercato” (Di giovedì 14 luglio 2022) Lecce SKY- Il Lecce continua la sua preparazione in vista della prossima stagione in Serie A. I neopromossi sono la squadra più attesa per convincere e rimanere nella massima serie. Come riferito da Sky, il Lecce ha in canna tre colpi di massima esperienza per Barone. Gli acquisti coprono 3 ruoli diversi, in primis arriva Nikola Maksomovic. Il classe 91?, ex Napoli arriva in Salento tramite un prestito con obbligo di riscatto dove metà stipendio viene pagato dal Genoa. Il difensore, andrà a coprire una bella fetta di difesa del Lecce che cerca uno d’esperienza per la retroguardia difensiva. I pugliesi, sono vicinissimi a concludere anche l’affare che porta, Askilden della Sampdoria alla coorte di Barone. Mezz’ala, classe 01? è ritenuto tra i giocatori più talentuosi della Serie A, dove vanta 27 ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)SKY- Ilcontinua la sua preparazione in vista della prossima stagione in Serie A. I neopromossi sono la squadra più attesa per convincere e rimanere nella massima serie. Come riferito da Sky, ilha in canna tre colpi di massima esperienza per Barone. Gli acquisti coprono 3 ruoli diversi, in primis arriva Nikola Maksomovic. Il classe 91?, ex Napoli arriva in Salento tramite un prestito con obbligo di riscatto dove metà stipendio viene pagato dal Genoa. Il difensore, andrà a coprire una bella fetta di difesa delche cerca uno d’esperienza per la retroguardia difensiva. I, sono vicinissimi a concludere anche l’affare che porta, Askilden della Sampdoria alla coorte di Barone. Mezz’ala, classe 01? è ritenuto tra i giocatori più talentuosi della Serie A, dove vanta 27 ...

