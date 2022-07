Le più belle frasi brevi sulla famiglia (Di giovedì 14 luglio 2022) Una delle frasi più belle di sempre: l’amore è dappertutto, mai nulla di più vero. Ci ricorda la scena iniziale di un celebre film, “Love Actually”, girata in aeroporto, dove si rincontrano genitori e figli, fidanzati e parenti. La gente si abbraccia, sorride, si bacia. E questo ci trasmette un gran senso di gioia e affetto. È la famiglia a essere ovunque, i nostri cari sono le persone che tanto amiamo e che ci amano, ci proteggono. Ognuno ha la sua idea di famiglia, questo è vero, ma tutti noi abbiamo dei parenti, più o meno vicini. Nonostante a volte capiti che gli stessi riescano a essere davvero cattivi e falsi, nella maggior parte dei casi – nonostante le discussioni – la famiglia è il vero e unico porto sicuro, quel “luogo” dove ci si sente amati e protetti da tutto e tutti. Di seguito troviamo ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 luglio 2022) Una dellepiùdi sempre: l’amore è dappertutto, mai nulla di più vero. Ci ricorda la scena iniziale di un celebre film, “Love Actually”, girata in aeroporto, dove si rincontrano genitori e figli, fidanzati e parenti. La gente si abbraccia, sorride, si bacia. E questo ci trasmette un gran senso di gioia e affetto. È laa essere ovunque, i nostri cari sono le persone che tanto amiamo e che ci amano, ci proteggono. Ognuno ha la sua idea di, questo è vero, ma tutti noi abbiamo dei parenti, più o meno vicini. Nonostante a volte capiti che gli stessi riescano a essere davvero cattivi e falsi, nella maggior parte dei casi – nonostante le discussioni – laè il vero e unico porto sicuro, quel “luogo” dove ci si sente amati e protetti da tutto e tutti. Di seguito troviamo ...

