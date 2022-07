Le parole per capire le crisi di governo (Di giovedì 14 luglio 2022) crisi al buio, Aventino, pontieri, traghettatori, questione di fiducia: facciamo luce sul gergo politico e sulle metafore che ricorrono quando un governo è in fibrillazione Leggi su wired (Di giovedì 14 luglio 2022)al buio, Aventino, pontieri, traghettatori, questione di fiducia: facciamo luce sul gergo politico e sulle metafore che ricorrono quando unè in fibrillazione

Pubblicità

matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - martaottaviani : Senza parole per l’incompetenza e l’impreparazione della Senatrice Castellone su @La7tv Sono davvero basita. #crisidigoverno - Inter : Grazie a William Shakespeare per le parole. Oh Romelu, Romelu, bentornato a casa. ?? #WelcomeRomelu #ForzaInter - FarodiRoma : Il dolore di Papa Francesco per “la scomparsa del suo amico” Eugenio Scalfari. Le parole di Mattarella - lcrisigiovanni : Passiamo dalle parole ai fatti per renderci energeticamente indipendenti #rinnovabili #futuro @susdefItalia… -