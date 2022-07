Le mille anime di Palermo, dove sfilano il Pride e Santa Rosalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Di Palermo si suole spesso dire che è la città delle contraddizioni. E mai come in questi giorni, segnati dal 12° Pride e dal 398° Festino di Santa Rosalia, sembra mostrarne appieno tutti i caratteri. Ma forse sarebbe più corretto definirla crogiolo di diverse culture, sensibilità, aspirazioni e luogo dalle infinite identità, che una storia di miserie e grandezze modella senza sosta da millenni. Più che da ossimori Palermo è dunque permeata da differenze, che, pur tra mille problemi, s’integrano e s’includono. La marcia dell’orgoglio Lgbt+, che ha avuto luogo sabato, e U Fistinu, che toccherà stasera il culmine con la sfilata del carro trionfale lungo il Cassaro (ossia la lunga via Vittorio Emanuele), ne sono eloquente riprova. A testimoniarlo anche il neosindaco di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 luglio 2022) Disi suole spesso dire che è la città delle contraddizioni. E mai come in questi giorni, segnati dal 12°e dal 398° Festino di, sembra mostrarne appieno tutti i caratteri. Ma forse sarebbe più corretto definirla crogiolo di diverse culture, sensibilità, aspirazioni e luogo dalle infinite identità, che una storia di miserie e grandezze modella senza sosta danni. Più che da ossimoriè dunque permeata da differenze, che, pur traproblemi, s’integrano e s’includono. La marcia dell’orgoglio Lgbt+, che ha avuto luogo sabato, e U Fistinu, che toccherà stasera il culmine con la sfilata del carro trionfale lungo il Cassaro (ossia la lunga via Vittorio Emanuele), ne sono eloquente riprova. A testimoniarlo anche il neosindaco di ...

