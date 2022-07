"Le aziende valgono più dei loro titoli". Mercato impazzito, perché può collassare il sistema (Di giovedì 14 luglio 2022) «La vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente tra dolore e noia, passando attraverso l'intervallo fugace e per di più illusorio del piacere e della gioia». Probabilmente il mio amico Roberto Antonio si ispirava Schopenhauer quando mi delineava i suoi scenari dei mercati finanziari. In effetti Roberto era un pessimista rialzista (un apparente ossimoro) che aveva lavorato a Piazza Affari con il privilegio di sentire le ultime "grida", e come ogni broker di borsa non sopportava il 90% della gente perché secondo lui faceva discorsi irrazionali e assurdi, e forse sarà proprio per questo che in borsa il 90% perde e il 10% guadagna sulla loro perdita. Io ero uno dei pochi privilegiati, ogni tanto mi invitava a pranzo, e sui tovaglioli di carta mi disegnava i suo fantasmagorici grafici, e mentre costruiva l'ipotetico futuro mi ricordava sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) «La vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente tra dolore e noia, passando attraverso l'intervallo fugace e per di più illusorio del piacere e della gioia». Probabilmente il mio amico Roberto Antonio si ispirava Schopenhauer quando mi delineava i suoi scenari dei mercati finanziari. In effetti Roberto era un pessimista rialzista (un apparente ossimoro) che aveva lavorato a Piazza Affari con il privilegio di sentire le ultime "grida", e come ogni broker di borsa non sopportava il 90% della gentesecondo lui faceva discorsi irrazionali e assurdi, e forse sarà proprio per questo che in borsa il 90% perde e il 10% guadagna sullaperdita. Io ero uno dei pochi privilegiati, ogni tanto mi invitava a pranzo, e sui tovaglioli di carta mi disegnava i suo fantasmagorici grafici, e mentre costruiva l'ipotetico futuro mi ricordava sempre ...

