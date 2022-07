Lazio | Romagnoli salta la seduta mattutina | ecco il motivo

(Di giovedì 14 luglio 2022) E' il giorno della partita sotto le Tre Cime di Lavaredo. Questo pomeriggio laaffronta il Dekani per il secondo test stagionale. Nella rifinitura di questa mattina, c'è un assente importante...

Infine, a Pioli serve un difensore centrale che prenda il posto in rosa dell'ex capitano, ora alla: Mattia Caldara, nel frattempo, è ormai ad un passo dal vestire la maglia dello ...e il gesto che fa subito impazzire i tifosi della: lo sbarco a Fiumicino Aouar, seppur con altre caratteristiche, è uno di questi. E nell'incontro di martedì tra Pinto e Luca Percassi ...Tutto pronto per la seconda amichevole della Lazio nel ritiro ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti nel pomeriggio sono attesi dal test contro la prima delle due squadre slovene previste ...AURONZO - E' il giorno della partita sotto le Tre Cime di Lavaredo. Questo pomeriggio la Lazio affronta il Dekani per il secondo test stagionale. Nella rifinitura di questa mattina, ...