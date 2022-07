L’autoritratto di Van Gogh trovato dietro un altro dipinto. Il museo di Edimburgo: «Siamo sotto shock» (Di giovedì 14 luglio 2022) Un autoritratto di Vincent Van Gogh, coperto da strati di colla e cartone, è stato trovato nascosto sul retro di un altro dipinto. La scoperta arriva dalla National Gallery of Scotland di Edimburgo in cui gli esperti hanno trovato la sorpresa grazie a una radiografia eseguita sulla tela Testa di contadina, un’opera del 1885, prima di esporla ad una mostra. Si è detta «scioccata» la restauratrice del museo, Lesley Stevenson. «Quando abbiamo visto la radiografia per la prima volta ovviamente eravamo estremamente eccitati. Questa è una scoperta significativa perché aggiunge elementi nuovi a ciò che già sappiamo sulla vita di Van Gogh», ha dichiarato. È noto che l’artista spesso riutilizzava le tele, dipingendo su entrambi i lati per problemi economici. ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Un autoritratto di Vincent Van, coperto da strati di colla e cartone, è statonascosto sul retro di un. La scoperta arriva dalla National Gallery of Scotland diin cui gli esperti hannola sorpresa grazie a una radiografia eseguita sulla tela Testa di contadina, un’opera del 1885, prima di esporla ad una mostra. Si è detta «scioccata» la restauratrice del, Lesley Stevenson. «Quando abbiamo visto la radiografia per la prima volta ovviamente eravamo estremamente eccitati. Questa è una scoperta significativa perché aggiunge elementi nuovi a ciò che già sappiamo sulla vita di Van», ha dichiarato. È noto che l’artista spesso riutilizzava le tele, dipingendo su entrambi i lati per problemi economici. ...

Scoperto nuovo autoritratto di Van Gogh grazie ai raggi X dietro il dipinto 'Testa di contadina' Si pensa che Van Gogh abbia poi dipinto l'autoritratto sul lato opposto in un momento chiave della sua carriera, dopo essersi trasferito a Parigi ed essere stato influenzato dal lavoro degli ... Tra i sospettati c'è anche un boss della camorra ... che per alcuni critici nasconderebbe un autoritratto dell'autore. che all'inizio cita proprio l'opera con relativo e ormai ... diede buoni frutti visto che consentì di recuperare due opere di Van ... ExibArt Si pensa cheGogh abbia poi dipintosul lato opposto in un momento chiave della sua carriera, dopo essersi trasferito a Parigi ed essere stato influenzato dal lavoro degli ...... che per alcuni critici nasconderebbe undell'autore. che all'inizio cita proprio'opera con relativo e ormai ... diede buoni frutti visto che consentì di recuperare due opere di... Sotheby’s: all’asta il primo autoritratto di Kirchner