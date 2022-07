Latina, ristoratore pontino morto in Germania, (Di giovedì 14 luglio 2022) non si esclude l’omicidio. È avvolta nel mistero la morte del ristoratore pontino Gianni Valle, 53 anni, trovato senza vita in a Stoccarda insieme al socio Rosario Lamattina, campano, nel seminterrato del ristorante Valle, con la porta chiusa a chiave dall’interno. Entrambi avevano ferite da taglio. La polizia non avrebbe trovato prove del coinvolgimento di una terza persona. Vengono quindi prese in considerazione due teorie: o uno dei due ha ucciso l’altro e poi se stesso, oppure i due hanno combattuto un’aspra rissa in cui entrambi hanno riportato ferite mortali. L’autopsia non ha chiarito i contorni della vicenda. Valle era originario di Roccagorga, sui monti Lepini in provincia di Latina, paese che aveva lasciato vent’anni fa con il fratello e la sorella per trasferirsi in Germania. Era sposato e aveva due figli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) non si esclude l’omicidio. È avvolta nel mistero la morte delGianni Valle, 53 anni, trovato senza vita in a Stoccarda insieme al socio Rosario Lamattina, campano, nel seminterrato del ristorante Valle, con la porta chiusa a chiave dall’interno. Entrambi avevano ferite da taglio. La polizia non avrebbe trovato prove del coinvolgimento di una terza persona. Vengono quindi prese in considerazione due teorie: o uno dei due ha ucciso l’altro e poi se stesso, oppure i due hanno combattuto un’aspra rissa in cui entrambi hanno riportato ferite mortali. L’autopsia non ha chiarito i contorni della vicenda. Valle era originario di Roccagorga, sui monti Lepini in provincia di, paese che aveva lasciato vent’anni fa con il fratello e la sorella per trasferirsi in. Era sposato e aveva due figli ...

