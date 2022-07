“L’Aria che tira”, giornalista aggredita durante la diretta tv: cos’è successo (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo spiacevole evento è accaduto in diretta Tv su La7, durante la puntata di ieri, mercoledì 13 luglio de L’Aria Che tira: una giornalista è stata aggredita durante un servizio. In studio c’era Francesco Magnani, conduttore dell’edizione estiva che sostituisce Myrta Merlino. Il presentatore stava parlando dell’incontro del Movimento 5 Stelle, dove il partito dovrà scegliere le proprie sorti al Governo. Il conduttore si collega quindi con l’inviata Cristina Pantaleoni e da lì il caos. “L’Aria che tira”, giornalista aggredita in diretta Tv La giornalista era in collegamento con lo studio de “L’Aria che tira”. Stava raccontando gli ... Leggi su tvzap (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo spiacevole evento è accaduto inTv su La7,la puntata di ieri, mercoledì 13 luglio deChe: unaè stataun servizio. In studio c’era Francesco Magnani, conduttore dell’edizione estiva che sostituisce Myrta Merlino. Il presentatore stava parlando dell’incontro del Movimento 5 Stelle, dove il partito dovrà scegliere le proprie sorti al Governo. Il conduttore si collega quindi con l’inviata Cristina Pantaleoni e da lì il caos. “che”,inTv Laera in collegamento con lo studio de “che”. Stava raccontando gli ...

Pubblicità

BottomBtch93 : RT @AlessiaLaRomana: 40° all'ombra, finalmente si becca un pulman con l'aria condizionata.. una vecchia va dal guido a chiedere di spegnerl… - NunzioPa : @carovana12 Quando alle prossime elezioni, nei comizi dei 5S si parlerà della CANCELLAZIONE del RdC , cosa pensate… - RFeragalli : Essere quasi d'accordo con Borgonovo mi costa molto.... (Guerra in Ukraina...) L'aria che tira LA7. - wannabebrave__ : Le poste sono quel posto in cui hai l’87 sono arrivati all’86 e tu ti illudi che stia per finire il supplizio e all… - rekidynamight : mio zio che a mia madre 'ho visto che l'aria condizionata della macchina non funziona, perché non me l'hai detto??'… -

Tromba d'aria al Luxor hotel di Las Vegas/ Video, vola di tutto: clienti terrorizzati ...la differenza tra lui e Willy"/ "Ceceno in fuga..." TROMBA D'ARIA ... e al suo fianco vi sono il Mandalay Bay e l'Excalibur, tre ... e al suo fianco vi sono il Mandalay Bay e l'Excalibur, tre edifici che ... Caccia Tempest, gli accodi con Tokyo in attesa del salone di Farnborough ... per esplorare lo sviluppo di sottosistemi per l'F - 3. Il 15 ... nota come sistema di sensori Jaguar, che si aggiunge ai precedenti ...ai precedenti accordi riguardanti la cooperazione per missili aria -... La7 ...la differenza tra lui e Willy"/ "Ceceno in fuga..." TROMBA D'... e al suo fianco vi sono il Mandalay Bay e'Excalibur, tre ... e al suo fianco vi sono il Mandalay Bay e'Excalibur, tre edifici...... per esplorare lo sviluppo di sottosistemi per'F - 3. Il 15 ... nota come sistema di sensori Jaguar,si aggiunge ai precedenti ...ai precedenti accordi riguardanti la cooperazione per missili-... L'Aria che Tira Estate (r)