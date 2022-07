“L’anguria fa ingrassare, ecco perché”. La nutrizionista italiana diventa un caso. E il suo video virale (Di giovedì 14 luglio 2022) L’anguria fra ingrassare? Per la biologa nutrizionista Marilena Di Lorenzo la risposta è sì. La donna, oramai una vera leggenda su Tik Tok, usa i social per parlare di dimagrimento e nutrizione. Come dice sempre la dottoressa: “non darti una dieta ma insegnarti uno stile di vita” e a caratterizzarla, oltre al suo “Ooh” distintivo con cui inizia la maggior parte dei suoi video, è la sua simpatia. La dottoressa Di Lorenzo non ci va di certo leggera e usa frasi anche abbastanza forti per parlare di argomenti delicati come il sovrappeso e i problemi alimentari. E forse proprio per la sua irriverenza che la donna riesce Ada vere tutto questo clamore mediatico. Ma anche qualche critica: tant’è che alcune sue affermazioni “forti” non sono state prese bene dal pubblico ma neanche da alcuni dei suoi stessi colleghi. Parliamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022)fra? Per la biologaMarilena Di Lorenzo la risposta è sì. La donna, oramai una vera leggenda su Tik Tok, usa i social per parlare di dimagrimento e nutrizione. Come dice sempre la dottoressa: “non darti una dieta ma insegnarti uno stile di vita” e a caratterizzarla, oltre al suo “Ooh” distintivo con cui inizia la maggior parte dei suoi, è la sua simpatia. La dottoressa Di Lorenzo non ci va di certo leggera e usa frasi anche abbastanza forti per parlare di argomenti delicati come il sovrappeso e i problemi alimentari. E forse proprio per la sua irriverenza che la donna riesce Ada vere tutto questo clamore mediatico. Ma anche qualche critica: tant’è che alcune sue affermazioni “forti” non sono state prese bene dal pubblico ma neanche da alcuni dei suoi stessi colleghi. Parliamo ...

Pubblicità

untitled_ems : Ma quanta disinformazione fa? Questa è la stessa di 'l'anguria fa ingrassare' Ma è laureata? È del mestiere? Ma qu… - telodogratis : “L’anguria fa ingrassare? Basta terrorizzare le persone sul cibo”. Il centro disturbi alimentari contro la nutrizio… - leggoit : «L’anguria fa ingrassare, non è acqua», il video della nutrizionista su TikTok scatena le polemiche - poerabischera : @pinkspacedude This tweet hits different dopo aver visto una presunta dottoressa su TikTok dire OOHHH L'ANGURIA FA INGRASSARE - telodogratis : “L’anguria fa ingrassare, non è acqua”: la nutrizionista su Tik Tok scatena la polemica -