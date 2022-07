(Di giovedì 14 luglio 2022) Cronache Cittadine– Sono in corso di svolgimento (dal 7 al 17 Luglio) a Birmingham – quella negli Usa, in Alabama L'articolo Cronache Cittadine.

Pubblicità

Cronache Cittadine

... lui di Bergamo, lei di Seriate, entrambi dell'Evolution. che vivrà'emozione della prima rassegna iridata, come d'... Per il ginnasta di, questa è tra le primissime esperienze ...... entrambi tesserati per la società Agorà di, più volte ... oro di gruppo agli Europei diad Elvas, in Portogallo, ...rappresentanza del presidente Gherardo Tecchi) hanno ricevuto'... L'aerobica di Colleferro sventola il tricolore sulla vetta del mondo a The World Games 2022: Medaglia d'Oro nel “Gruppo” e d'Argento nel Trio