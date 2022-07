L’abuso del sale nell’alimentazione aumenta il rischio di una morte prematura

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Le persone che aggiungono troppo spessoavrebbero un’aspettativa di vita minore rispetto a coloro che invece ne usano una quantità contenuta. Ad attestarlo sono i risultati di una ricerca pubblicata su European Heart Journal. Lo studio, spiega ‘Più sani più belli’, è stato condotto da un team di esperti guidato dal professor Lu Qi della Tulane University di New Orleans (USA) che ha esaminato i dati raccolti da 501.379 persone. I partecipanti hanno completato un questionario volto a capire con quale frequenza e quantità si aggiunga delagli alimenti. Lo scopo dello studio era proprio quello di comprendere se l’aggiunta dipotesse essere associata aldi mortalità, o influire sull’aspettativa di vita in generale. Alla fine dello studio, i ricercatori non ...