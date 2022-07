La visita di Biden al memoriale dell'Olocausto Yad Vashem (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente Joe Biden ha visitato il memoriale dell'Olocausto, Yad Vashem a Gerusalemme insieme con il presidente israeliano Isaac Herzog e il premier Yair Lapid. Una tappa della sua prima visita in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente Joehato il, Yada Gerusalemme insieme con il presidente israeliano Isaac Herzog e il premier Yair Lapid. Una tappaa sua primain ...

Pubblicità

_kuball_ : RT @riannuzziGPC: Biden visita il Medio Oriente mentre i negoziati sul nucleare iraniano rischiano di fallire. Il tentativo da parte di B… - riannuzziGPC : Biden visita il Medio Oriente mentre i negoziati sul nucleare iraniano rischiano di fallire. Il tentativo da part… - Emma20333829 : RT @Yoda15271485: Vomitevole lo zerbinaggio di #Biden con la kipah in testa in #Israele. Una visita di Stato non implica il prostrarsi alla… - Mirandola59 : RT @Yoda15271485: Vomitevole lo zerbinaggio di #Biden con la kipah in testa in #Israele. Una visita di Stato non implica il prostrarsi alla… - RisatoNicola : RT @steal61: @RisatoNicola @MarceVann E pure dell'Arabia Saudita perché testimonia l'incisività della visita di Biden ?????????? -