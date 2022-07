La solita Confindustria torna a sparare sul salario minimo. Draghi vede Bonomi e per la misura anti-povertà si mette male (Di giovedì 14 luglio 2022) Prima l’incontro con i sindacati, poi quello con Confindustria. Prosegue senza sosta la girandola di vertici del premier Mario Draghi per cercare di dare una risposta ai tanti problemi, tra caro vita e costi energetici in vertiginoso aumento, con misure ad hoc da accompagnare a una riforma del mondo del lavoro. Peccato che come visto martedì, per ora il governo sembra brancolare nel buio tanto che, in entrambi i summit, non sono state presentate proposte concrete e nemmeno cifre per gli interventi ma ci si è limitati a discutere – tra l’altro per sommi capi – di salario minimo, taglio del cuneo fiscale, ma anche l’emergenza energetica che per le imprese costituisce un vero e proprio cataclisma. La solita Confindustria, in trincea sul salario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 luglio 2022) Prima l’incontro con i sindacati, poi quello con. Prosegue senza sosta la girandola di vertici del premier Marioper cercare di dare una risposta ai tproblemi, tra caro vita e costi energetici in vertiginoso aumento, con misure ad hoc da accompagnare a una riforma del mondo del lavoro. Peccato che come visto martedì, per ora il governo sembra brancolare nel buio tanto che, in entrambi i summit, non sono state presentate proposte concrete e nemmeno cifre per gli interventi ma ci si è limitati a discutere – tra l’altro per sommi capi – di, taglio del cuneo fiscale, ma anche l’emergenza energetica che per le imprese costituisce un vero e proprio cataclisma. La, in trincea sul...

Pubblicità

venis_77 : @DinoGiarrusso @pdnetwork @virginiaraggi Perchè ha tentato in ogni modo di ricreare quegli accordi di intenti che c… - giovanni_gazzo : Quando il Presidente di Confindustria non sa rispondere nel merito tira fuori la solita assurdità che in Italia ci… - MauroDelCorno : Dall'alto della sua partecipazione societaria in un'azienda di 3 dipendenti il presidente di @Confindustria #Bonomi… -