La scuola non chiude d’estate. Il lavoro misconosciuto del personale ATA. L’affondo della Flc Cgil Toscana (Di giovedì 14 luglio 2022) La Flc Cgil Toscana, in una nota, pone nuovamente il problema degli organici Ata in vista della ripresa del prossimo anno scolastico e non solo. Spazio anche al riconoscimento del lavoro, troppe volte, misconosciuto, durante i mesi estivi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) La Flc, in una nota, pone nuovamente il problema degli organici Ata in vistaripresa del prossimo anno scolastico e non solo. Spazio anche al riconoscimento del, troppe volte,, durante i mesi estivi. L'articolo .

Pubblicità

ricpuglisi : Non voterò alcun partito che osi proporre la DAD a scuola. Scelta non negoziabile. Rammento chi propose la DAD a gennaio 2022. - rtl1025 : ???? Top 3 @sangiovann1 - 3 principi per i quali vale la pena lottare? ?? - 3 luoghi dove sogni di esibirti? ?? - 3 ma… - WRicciardi : Covid. Parla Walter Ricciardi: “Si è deciso di non combattere più il virus. Senza interventi su ospedali, scuola e… - f43bb0d6a395428 : RT @ivocamic: #SCUOLA non è stato fatto nulla A settembre quarto anno di DAD mascherine distanziamento finestre aperte col gelo e orari ass… - anto_vallini : A scuola ti fanno credere che la presa della Bastiglia del #14luglio 1789 servì x liberare centinaia di prigionieri… -