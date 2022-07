La Roma sta perdendo la pazienza: non si sblocca l'affare Frattesi (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre tutto il mondo argentini compresi - si convince che la Roma stia comprando Dybala, senza la minima conferma (anzi) della società e degli agenti dell'attaccante, Pinto si è fermato anche ieri a Milano per occuparsi della stretta attualità. Non è ancora arrivato il momento dei «grandi affari», adesso vanno ceduti gli esuberi e, se possibile, acquistato almeno un centrocampista. Raggiunto l'accordo verbale col Monza per Villar (1 milione per il prestito, altri 7 più 2 di bonus per il riscatto in caso di salvezza dei brianzoli), il gm Romanista ha provato, finora invano, a sbloccare l'operazione Frattesi. Ma il Sassuolo sta cedendo Scamacca e può permettersi di tenere il punto su una valutazione (oltre 30 milioni) considerata eccessiva dalla Roma. Che ha quasi esaurito la sua ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre tutto il mondo argentini compresi - si convince che lastia comprando Dybala, senza la minima conferma (anzi) della società e degli agenti dell'attaccante, Pinto si è fermato anche ieri a Milano per occuparsi della stretta attualità. Non è ancora arrivato il momento dei «grandi affari», adesso vanno ceduti gli esuberi e, se possibile, acquistato almeno un centrocampista. Raggiunto l'accordo verbale col Monza per Villar (1 milione per il prestito, altri 7 più 2 di bonus per il riscatto in caso di salvezza dei brianzoli), il gmnista ha provato, finora invano, are l'operazione. Ma il Sassuolo sta cedendo Scamacca e può permettersi di tenere il punto su una valutazione (oltre 30 milioni) considerata eccessiva dalla. Che ha quasi esaurito la sua ...

