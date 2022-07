La Roma alza il prezzo dell’Opa: delisting vicino (Di giovedì 14 luglio 2022) La Roma alza il prezzo dell’Opa per raggiungere il delisting: salirà da 0,43 a 0,45 euro per azione, prezzo che varrà anche per chi ha già aderito all’offerta nelle scorse settimane. Inoltre, la decisione è stata quella di prorogare di una ulteriore settimana la scadenza dell’Opa stessa, che quindi si concluderà il prossimo 22 luglio Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) Lailper raggiungere il: salirà da 0,43 a 0,45 euro per azione,che varrà anche per chi ha già aderito all’offerta nelle scorse settimane. Inoltre, la decisione è stata quella di prorogare di una ulteriore settimana la scadenzastessa, che quindi si concluderà il prossimo 22 luglio Calcio e Finanza.

