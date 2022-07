La rivolta giovane e ordinata che vuole la normalità in Sri Lanka (Di giovedì 14 luglio 2022) Colombo. Avvolti nella bandiera nazionale dov’è raffigurato il leone con la spada, premono per ore contro lo schieramento di esercito e polizia antisommossa schierati a difesa dell’ufficio del primo ministro dello Sri Lanka. Dopo le imponenti manifestazioni dello scorso fine settimana, questo palazzo bianco in stile coloniale britannico era l’ultima tra le più importanti sedi istituzionali di Colombo a non essere ancora stata occupata da chi da mesi protesta contro un governo che ha portato il paese alla bancarotta. Mentre il fumo denso dei lacrimogeni invade Flower Road – zona di ambasciate e di ville con giardino degli srilankesi più ricchi – migliaia di studenti universitari e monaci buddhisti, contadini e impiegati di tutti i gruppi etnici di questo frammentato paese dell’Asia meridionale scandiscono aragalaya: la parola singalese che si è trasformata in un ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Colombo. Avvolti nella bandiera nazionale dov’è raffigurato il leone con la spada, premono per ore contro lo schieramento di esercito e polizia antisommossa schierati a difesa dell’ufficio del primo ministro dello Sri. Dopo le imponenti manifestazioni dello scorso fine settimana, questo palazzo bianco in stile coloniale britannico era l’ultima tra le più importanti sedi istituzionali di Colombo a non essere ancora stata occupata da chi da mesi protesta contro un governo che ha portato il paese alla bancarotta. Mentre il fumo denso dei lacrimogeni invade Flower Road – zona di ambasciate e di ville con giardino degli srilankesi più ricchi – migliaia di studenti universitari e monaci buddhisti, contadini e impiegati di tutti i gruppi etnici di questo frammentato paese dell’Asia meridionale scandiscono aragalaya: la parola singalese che si è trasformata in un ...

