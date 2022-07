La portavoce dei soccorritori: “A Vinnytsia si sono trasferiti molti ucraini, si sentivano al sicuro dalla guerra” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Vinnytsia è una bella città europea, lontana dalle operazioni militari: qui si sono trasferiti molti ucraini, per sentirsi al sicuro dalla guerra”. E invece stamattina, proprio nel centro, alle 10,45, quando molte persone, fra le quali tanti bambini, passeggiano per le vie, “due missili russi hanno colpito un parcheggio auto, un palazzo di 9 piani e degli uffici: al momento si contano 22 morti, tra cui 3 bambini, 52 persone ricoverate, compresi 3 bambini, di cui 34 in gravi condizioni e 5 a rischio di perdere la vita”. Lo ha raccontato all’Adnkronos la portavoce dei Servizi di soccorso (Ses) della regione di Vinnytsia Oksana Urbanska, aggiungendo che “20 auto sono andate a fuoco, mentre ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “è una bella città europea, lontana dalle operazioni militari: qui si, per sentirsi al”. E invece stamattina, proprio nel centro, alle 10,45, quando molte persone, fra le quali tanti bambini, passeggiano per le vie, “due missili russi hanno colpito un parcheggio auto, un palazzo di 9 piani e degli uffici: al momento si contano 22 morti, tra cui 3 bambini, 52 persone ricoverate, compresi 3 bambini, di cui 34 in gravi condizioni e 5 a rischio di perdere la vita”. Lo ha raccontato all’Adnkronos ladei Servizi di soccorso (Ses) della regione diOksana Urbanska, aggiungendo che “20 autoandate a fuoco, mentre ...

