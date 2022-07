La pessima reazione dei mercati alla crisi di governo | Piazza Affari paga il conto | vola lo spread

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 luglio 2022) Era prevedibile ma non in queste proporzioni e con questa velocità. Ladeial delinearsi delladiaperta di fatto dal M5S si concretizza in un calo brusco di, -3,44% e maglia nera in Europa; e in una fiammata dello, che chiude a 223 punti dopo essere salito fino a 228 punti. Per capire quanto le notizie che hanno scandito la giornata abbiano condizionato gli umori delle sale operative, è utile ricostruirne le tappe principali. L’Adnkronos ricostruisce il timing. A partire dal momento più difficile. Quando il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è salito al Quirinale per parlare con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ftse Mib è sceso ai minimi di giornata: in calo di 4 ...