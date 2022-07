La mossa della Corea del Nord sul Donbass: verso un nuovo asse del male? (Di giovedì 14 luglio 2022) “La Repubblica popolare democratica di Corea ha riconosciuto la Repubblica popolare di Donetsk”. La notizia è stata data dal servizio stampa di Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr). Uscendo dal “burocratese”, significa che la Corea del Nord ha riconosciuto la repubblica separatista di Donetsk. Quasi immediata la reazione dell’Ucraina, che nel condannare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 14 luglio 2022) “La Repubblica popolare democratica diha riconosciuto la Repubblica popolare di Donetsk”. La notizia è stata data dal servizio stampa di Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr). Uscendo dal “burocratese”, significa che ladelha riconosciuto la repubblica separatista di Donetsk. Quasi immediata la reazione dell’Ucraina, che nel condannare InsideOver.

