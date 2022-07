La ministra Dadone come la contestatrice di Draghi | ' Il Cdm lo vedo così' Il meme postato dal compagno

Pubblicità

redblack1980 : RT @GiancarloDeRisi: Crisi governo, la ministra Dadone come la contestatrice di Draghi alla Bce. Esplode il caso imbarazzante - GiancarloDeRisi : Crisi governo, la ministra Dadone come la contestatrice di Draghi alla Bce. Esplode il caso imbarazzante… - lucia25968868 : RT @Pinucci63757977: Questo fotomontaggio è opera del compagno della ministra Dadone che ha scimmiottato il blitz di contestazione a Draghi… - FraPuntillo : RT @Pinucci63757977: Questo fotomontaggio è opera del compagno della ministra Dadone che ha scimmiottato il blitz di contestazione a Draghi… - Brizioful : RT @Pinucci63757977: Questo fotomontaggio è opera del compagno della ministra Dadone che ha scimmiottato il blitz di contestazione a Draghi… -

La crisi di governo diventa occasione anche per meme e fotomontaggi. Solo che a pubblicarli non è una persona qualsiasi, bensì il compagno di FabianaM5S delle Politiche giovanili. Che ha postato sui social un fotomontaggio della compagna, in versione contestatrice di Mario Draghi . Leggi anche > Draghi non si è dimesso: 'Riflette'...In piena crisi di governo, intanto, sta facendo discutere un fotomontaggio che ritrae laFabiana, in quota M5S, nei panni della contestatrice che, nel 2015, saltò sulla scrivania ...La crisi di governo diventa occasione anche per meme e fotomontaggi. Solo che a pubblicarli non è una persona qualsiasi, bensì il compagno di Fabiana Dadone, ministra M5S ...La crisi di governo diventa occasione anche per meme e fotomontaggi. Solo che a pubblicarli non è una persona qualsiasi, bensì il compagno di Fabiana Dadone, ministra M5S ...