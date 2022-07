La linea di Renzi: «I ministri 5 Stelle si dimettano. Sorpassato il limite di decenza e dignità» – Il video (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre annunciava il voto dei senatori di Italia Viva al Decreto legge Aiuti, Matteo Renzi ha commentato la scelta del M5s di non votare la fiducia. Secondo l’ex premier, una volta presa questa strada i ministri del Movimento 5 Stelle hanno una sola possibilità davanti a loro: «Se i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno scelto di non votare la fiducia è legittimo. Ma se non si vota la fiducia si firmano dimissioni dei ministri. Perché è ridicolo che D’Incà del Movimento 5 Stelle ponga la fiducia. Che cosa fa il ministro Patuanelli? È stato Sorpassato limite di dignità e decenza». Renzi ha anche difeso il lavoro fatto nell’ultimo anno da Mario Draghi, sostenendo che a questo punto il governo deve ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre annunciava il voto dei senatori di Italia Viva al Decreto legge Aiuti, Matteoha commentato la scelta del M5s di non votare la fiducia. Secondo l’ex premier, una volta presa questa strada idel Movimento 5hanno una sola possibilità davanti a loro: «Se i colleghi del Movimento 5hanno scelto di non votare la fiducia è legittimo. Ma se non si vota la fiducia si firmano dimissioni dei. Perché è ridicolo che D’Incà del Movimento 5ponga la fiducia. Che cosa fa il ministro Patuanelli? È statodi».ha anche difeso il lavoro fatto nell’ultimo anno da Mario Draghi, sostenendo che a questo punto il governo deve ...

