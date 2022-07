La Lega: “Nessuno deve avere paura di restituire la parola gli italiani”. Tajani: “Dal M5S solo ricatti” (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche la Lega chiede il voto subito dopo le dimissioni di Mario Dragi al termine di una giornata convulsa. Giorgia Meloni è stata da sempre chiara: l’evoluzione della situazione porta diritta alle urne, senza alchimie. Anche il Carroccio è sulla stessa lunghezza d’onda. E individua due colpevoli dell’acccelerazione della situazione che ha portato all’addio di Draghi. “La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l’Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del partito democratico. La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi, condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, Nessuno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche lachiede il voto subito dopo le dimissioni di Mario Dragi al termine di una giornata convulsa. Giorgia Meloni è stata da sempre chiara: l’evoluzione della situazione porta diritta alle urne, senza alchimie. Anche il Carroccio è sulla stessa lunghezza d’onda. E individua due colpevoli dell’acccelerazione della situazione che ha portato all’addio di Draghi. “Laè stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l’Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del partito democratico. La, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi, condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo,...

