La Garante dell'Infanzia del Lazio, Sansoni: "I Maneskin gruppo rock con testi dedicati all'adolescenza" (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) - Monica Sansoni, Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio ha partecipato al concerto live dei Maneskin al Circo Massimo con alcuni minori al seguito, e ha apprezzato l'alto valore comunicativo del gruppo anche solo nelle movenze corporee. Secondo la Garante la loro musica si rivolge in maniera incisiva alle nuove generazioni, in molti testi si parla, infatti, dell'Infanzia e dell'adolescenza. "Questo gruppo è dotato – afferma Monica Sansoni – di un forte potere comunicativo, e il loro successo si poggia, proprio, sulla loro naturale umiltà nel ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) - Monicaa Regioneha partecipato al concerto live deial Circo Massimo con alcuni minori al seguito, e ha apprezzato l'alto valore comunicativo delanche solo nelle movenze corporee. Secondo lala loro musica si rivolge in maniera incisiva alle nuove generazioni, in moltisi parla, infatti,. "Questoè dotato – afferma Monica– di un forte potere comunicativo, e il loro successo si poggia, proprio, sulla loro naturale umiltà nel ...

