La francese Orange padrona del calcio spagnolo in TV (Di giovedì 14 luglio 2022) Orange trasmetterà tutto il calcio dopo aver acquistato i diritti da Movistar Expansion, pag. 8 L'operatore francese aggiunge l'accordo con Telefónica alle partite che aveva già acquisito da Dazn. Orange ha acquisito da Telefónica i diritti di trasmissione del suo pacchetto LaLiga e Champions League per la prossima stagione che, sommati all'accordo precedentemente siglato con la piattaforma sportiva britannica Dazn, consentiranno all'operatore francese di trasmettere tutte le partite della Primera División, riporta Efe. Come confermato ieri dalla società, Orange ha acquisito da Telefonica i diritti di trasmissione televisiva della Primera División LaLiga, oltre a quelli della Champions League, della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League per la prossima stagione.

