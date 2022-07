La firma del Man Utd Malacia delinea i piani per sostituire Shaw come terzino sinistro di prima scelta di Ten Hag (Di giovedì 14 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il neo acquisto del Manchester United Tyrell Malacia ha puntato a rimuovere Luke Shaw come terzino sinistro di prima scelta di Erik ten Hag. Malacia è diventato il primo acquisto tanto atteso dell’era Ten Hag, unendosi dal Feyenoord per una commissione anticipata dichiarata di £ 13 milioni (€ 15,1 milioni), con £ 2 milioni in componenti aggiuntivi. Il 22enne dovrebbe rappresentare una minaccia offensiva lungo la fascia sinistra, avendo fornito quattro assist nella stagione 2021-22, mentre i suoi 6,0 assist previsti (xA) sono stati superati solo da quattro difensori dell’Eredivisie. Shaw, Alex Telles, Diogo Dalot e Brandon Williams sono tra le altre opzioni di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il neo acquisto del Manchester United Tyrellha puntato a rimuovere Lukedidi Erik ten Hag.è diventato il primo acquisto tanto atteso dell’era Ten Hag, unendosi dal Feyenoord per una commissione anticipata dichiarata di £ 13 milioni (€ 15,1 milioni), con £ 2 milioni in componenti aggiuntivi. Il 22enne dovrebbe rappresentare una minaccia offensiva lungo la fascia sinistra, avendo fornito quattro assist nella stagione 2021-22, mentre i suoi 6,0 assist previsti (xA) sono stati superati solo da quattro difensori dell’Eredivisie., Alex Telles, Diogo Dalot e Brandon Williams sono tra le altre opzioni di ...

Pubblicità

borghi_claudio : Questa non l'avevate vista, vero? Il nuovo bellissimo regolamento UE che prevede un bel gps nella tua macchina che… - Agenzia_Ansa : Nuova gaffe di Joe Biden: nella conferenza stampa sulla firma di un ordine esecutivo a sostegno del diritto all'abo… - Palazzo_Chigi : In diretta da Ankara la cerimonia di firma di accordi tra Italia e Turchia e le dichiarazioni congiunte alla stampa… - fra_lau16 : RT @omoscatelli: L’Ue dice che il transito merci da ##Russia a #Kaliningrad è possibile, ma solo su ferrovia. A Istanbul verso lo sblocco… - PurpleApePal : RT @nebbiafatata: Non può finire così. Il Rifugio del Micio non deve chiudere! - Firma la petizione! -