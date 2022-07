La due giorni a Venezia dedicata al disagio infantile insieme a eurodeputati e premi Nobel (Di giovedì 14 luglio 2022) Il 15 e il 16 luglio il Parlamento europeo organizza una conferenza sui diritti umani insieme al il Global Campus of Human Rights, centro interdisciplinare per la promozione dei diritti umani e della democrazia, con sede a Venezia. Si tratta del secondo appuntamento, dopo lo scorso anno, per discutere dello stato globale dei diritti umani, con attenzione particolare ai bambini e alla loro condizione nel mondo. Come riportato dall‘Osservatorio dei diritti, circa sette milioni di bambini sono privati della loro libertà. Oltre a essere interdetti della possibilità fisica di andare a scuola e di istruirsi, molti sono rinchiusi fisicamente in centri di detenzione per migranti o nelle carceri. Altri in orfanotrofio. Questo influisce in negativo sulla stessa società, perché se gli adulti di domani sono stati in passato abusati e discriminati, a risentirne ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 luglio 2022) Il 15 e il 16 luglio il Parlamento europeo organizza una conferenza sui diritti umanial il Global Campus of Human Rights, centro interdisciplinare per la promozione dei diritti umani e della democrazia, con sede a. Si tratta del secondo appuntamento, dopo lo scorso anno, per discutere dello stato globale dei diritti umani, con attenzione particolare ai bambini e alla loro condizione nel mondo. Come riportato dall‘Osservatorio dei diritti, circa sette milioni di bambini sono privati della loro libertà. Oltre a essere interdetti della possibilità fisica di andare a scuola e di istruirsi, molti sono rinchiusi fisicamente in centri di detenzione per migranti o nelle carceri. Altri in orfanotrofio. Questo influisce in negativo sulla stessa società, perché se gli adulti di domani sono stati in passato abusati e discriminati, a risentirne ...

