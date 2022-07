La donna del fiume – Suzhou River | la recensione | l’acqua che visse due volte

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 luglio 2022) Lade Ladel, film cinese del 2000 che arriva in sala in versione restaurata. Con lade Ladel, ora nelle sale italiane nella versione restaurata che ha fatto parte del programma della Berlinale 2022, ripercorriamo due decenni di storia del cinema, in particolare quello cinese: trattasi, infatti, di un lungometraggio risalente al 2000, ma rimasto semi-invisibile per anni nonostante i numerosi apprezzamenti in Europa (vinse il Tiger Award a Rotterdam e il premio FIPRESCI, assegnato dalla critica internazionale, alla Viennale), a causa del rapporto controverso tra il regista Lou Ye e la censura cinese. Il cineasta, che fa parte della cosiddetta ...