La denuncia della Superlega: «Ceferin ci ha ostacolati in una collaborazione negli Stati Uniti» (Di giovedì 14 luglio 2022) Lunedì scorso, 11 luglio, è iniziato in Lussemburgo il processo per stabilire se Uefa e Fifa possano legittimamente porre il veto all’organizzazione di competizioni come la Superlega. As pubblica un video di un momento dell’udienza in cui uno dei legali della Superlega, Luis Alonso Diaz, denuncia le minacce di Ceferin a un fornitore nordamericano che voleva organizzare un torneo estivo con i club che promuovono la nuova competizione continentale. Nel filmato l’avvocato legge addirittura un messaggio del presidente Uefa all’uomo d’affari. E’ chiara la pressione esercitata da Ceferin per impedire che il fornitore collabori con la Superlega. La sentenza definitiva della Corte di giustizia dell’Unione europea arriverà nel 2023. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Lunedì scorso, 11 luglio, è iniziato in Lussemburgo il processo per stabilire se Uefa e Fifa possano legittimamente porre il veto all’organizzazione di competizioni come la. As pubblica un video di un momento dell’udienza in cui uno dei legali, Luis Alonso Diaz,le minacce dia un fornitore nordamericano che voleva organizzare un torneo estivo con i club che promuovono la nuova competizione continentale. Nel filmato l’avvocato legge addirittura un messaggio del presidente Uefa all’uomo d’affari. E’ chiara la pressione esercitata daper impedire che il fornitore collabori con la. La sentenza definitivaCorte di giustizia dell’Unione europea arriverà nel 2023. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Tutto questo (sommato alla mancanza di asili, scuole pubbliche, sport non come lusso, servizi sociali, case popolar… - borghi_claudio : @TaniaeCocker @Simona_Manzini @Flar_Icil @flaviafratello @RobertoBurioni Si, mi sembra che stia esagerando pure lei… - napolista : La denuncia della Superlega: «Ceferin ci ha ostacolati in una collaborazione negli Stati Uniti» Al processo in Lus… - Gerardo53762896 : @Adnkronos Non lo so…??…esattamente…????…a mio parere, Tenere parlamento in ostaggio politico, Decisioni istituzionali… - IlContiAndrea : @AleSans1 Però c’è chi dice “ehhhh ma i dati”. Ho capito, ma c’è anche gente che non denuncia. E le segnalazioni ci… -