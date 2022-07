La crisi politica affossa Piazza Affari -3 | 4% Spread a 223 punti

Pubblicità

HuffPostItalia : C'è un responsabile della crisi di Governo: è Luigi Di Maio - Corriere : I 5 Stelle non votano, governo verso la crisi: e Draghi salirà al Quirinale da Mattarella - Internazionale : L’Italia è il paese europeo più colpito dalla crisi climatica e quello dove la politica e i mezzi d’informazione si… - MiaomiaoCh : RT @Agenzia_Italia: ?? #Diretta Il Delta #Draghi sui mercati: Milano chiude a -3,44%, maglia nera tra i listini europei ?? - laltrodiego : Esempio plastico di 'sputare sul piatto dove hai mangiato e pisciare in faccia a chi ti ha votato' •Insieme per il… -

È un fotomontaggio che sta rimbalzando sui cellulari dei parlamentari grillini, ma anche degli ex M5S ora in Italia per il futuro. Ritrae la ministra Fabiana Dadone, in quota 5 Stelle, nei panni dell'...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia La Borsa di Milano affonda, complice lain corso ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). Il Ftse Mib chiude, in una seduta di forte tensione, lasciando sul terreno il 3,44% a 20.554 punti. Lo spread tra Btp e Bund, arrivato fino a ...(Adnkronos) – Era prevedibile ma non in queste proporzioni e con questa velocità. La pessima reazione dei mercati al delinearsi della crisi di governo si concretizza in un calo brusco di Piazza Affari ...La Borsa di Milano affonda con la crisi politica che ha portato il premier Mario Draghi a salire al Quirinale. Il Ftse Mib chiude, in una seduta di forte tensione, lasciando sul terreno il 3,44% a 20.