La crisi di governo: istruzioni per l'uso (Di giovedì 14 luglio 2022) Il nastro che andrà sugli schermi nella giornata di oggi si è definito dopo le dichiarazioni di ieri del leader dell'M5s che ha annunciato di non votare la fiducia al senato sul dl Aiuti. La decisione potrebbe aprire a vari scenari, compresa una crisi politica e conseguenti elezioni. Elezioni anticipate, Draghi bis o governo “di scopo”? Per ipotizzare le diverse possibilità bisogna partire da ciò che avverrà dalle 14.30 in Senato: i grillini, come previsto già dai giorni scorsi, non voteranno la fiducia in Senato. E' stato Giuseppe Conte ad annunciare la decisione, durante l'assemblea congiunta di mercoledì sera e dopo il Consiglio nazionale del partito svolto in mattinata. La scelta di oggi era già stata anticipata lunedì alla Camera quando il M5s non ha partecipato al voto, nonostante il decreto sia stato approvato con 266 voti favorevoli e 47 voti ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Il nastro che andrà sugli schermi nella giornata di oggi si è definito dopo le dichiarazioni di ieri del leader dell'M5s che ha annunciato di non votare la fiducia al senato sul dl Aiuti. La decisione potrebbe aprire a vari scenari, compresa unapolitica e conseguenti elezioni. Elezioni anticipate, Draghi bis o“di scopo”? Per ipotizzare le diverse possibilità bisogna partire da ciò che avverrà dalle 14.30 in Senato: i grillini, come previsto già dai giorni scorsi, non voteranno la fiducia in Senato. E' stato Giuseppe Conte ad annunciare la decisione, durante l'assemblea congiunta di mercoledì sera e dopo il Consiglio nazionale del partito svolto in mattinata. La scelta di oggi era già stata anticipata lunedì alla Camera quando il M5s non ha partecipato al voto, nonostante il decreto sia stato approvato con 266 voti favorevoli e 47 voti ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - ElisaCheccaglin : RT @lisanoja: Mettere in crisi il Governo presieduto dall’italiano più autorevole al mondo non votando un decreto con oltre 20 miliardi per… - Majden3 : RT @francotaratufo2: E' soprattutto grazie agli attivisti che hanno sempre sostenuto con forza e convinzione #Conte ed il #M5S, senza tente… -