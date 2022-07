La crisi affossa la borsa | Piazza Affari maglia nera d' Europa

(Di giovedì 14 luglio 2022) In una giornata problematica per lain tuttaè la. Ladi governo amplifica l'incertezza diffusa su scala globale. Milano brucia 17 miliardi di valore.

L'euro, d'altra parte, soffre gli effetti della guerra in Ucraina e dellaenergetica, che penalizza le prospettive di crescita dell'Eurozona, con "la pressione inflazionistica che aumenta e ...IL M5S APRE ALLADI GOVERNO: DRAGHI SALE DA MATTARELLA Unachei mercati italiani in un momento difficile, tra crollo dell'economia con prezzi alle stelle e guerra, e che apre a ... La crisi energetica affossa l'Euro: moneta unica per la prima volta sotto la parità col dollaro In una giornata problematica per la Borsa in tutta Europa Piazza Affari è la maglia nera. La crisi di governo amplifica l'incertezza diffusa su scala globale. Milano brucia 17 miliardi di valore.L'euro scende sotto la parità sul dollaro prima di un leggero recupero. Deludono le trimestrali di JpMorgan e Morgan Stanley ...