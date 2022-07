La Corte Ue dà ragione ad Amsterdam: respinto il ricorso di Italia e Milano sul trasferimento della sede Ema (Di giovedì 14 luglio 2022) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea dà ragione ad Amsterdam e dà torto a Milano e all' Italia . È stato infatti respinto il ricorso relativo alla decisione di stabilire ad Amsterdam la sede dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladi Giustizia dell'Unione Europea dàade dà torto ae all'. È stato infattiilrelativo alla decisione di stabilire adladell'...

